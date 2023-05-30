香格里拉对话会本周末举行 酒店周边道路将设安检

第20届香格里拉对话会将于6月2日至4日在新加坡举行，活动期间，警方将在香格里拉大酒店周边进行严格的保安检查。

警方星期二（5月30日）发文告，劝请驾车者避开会场周边道路，尤其是安徒生路（Anderson Road）和柑林路（Orange Grove Road）。驾车者可提前规划路线，以确保顺畅出行。

从东陵路（Tanglin Road）前往史蒂芬路（Stevens Road）、从史蒂芬路前往乌节路，和前往百慕乐路（Balmoral Road）的驾车者，应改用史各士路（Scotts Road）。

6月1日（星期四）晚上11时至6月4日（星期天）下午5时，阿摩园（Ardmore Park）8号灯柱和安徒生路之间的道路也将禁止车辆通行，前往阿摩园的驾车者应改用德雷葛园（Draycott Park）或德雷葛通道（Draycott Drive）。

此外，要进入安徒生路的商用车辆（车牌G、W、X、Y开头）也将受到限制。

在香格里拉对话举办期间，酒店内的停车设施有限，警方建议酒店访客共乘车辆或使用公共交通前往。

新加坡民航局（CAAS）也将把6月2日（星期五）早上7时30分至晚上11时30分、6月3日（星期六）早上7时30分至晚上7时30分、6月4日（星期天）早上7时30分至下午3时30分，将香格里拉大酒店周边的上空列为临时禁飞区。

公众不应在上述时间段在会场和会场周边上空放风筝和操作无人机等。

警方吁请公众严格遵守在各安全检查站点警务人员的指示。如有违例行为，当局将依法严办。