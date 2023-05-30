公民组织TJC要求撤销更正指示申请遭驳回

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明驳回反对死刑的公民组织Transformative Justice Collective（简称TJC）要求撤销或更改假信息更正指示的申请。

內政部星期二（5月30日）发文告说，杨莉明通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处发出更正指示的条件充分，TJC所提出的申请并没有提出任何可反驳的证据。

文告说，经过仔细考虑申请后，杨莉明决定拒绝申请，TJC也已收到拒绝通知。

46岁死囚坦加拉祖（Tangaraju Suppiah）因教唆他人运送1017.9克的大麻给自己，于2018年10月因罪名成立，被判死刑。今年4月26日，他被处死刑。

今年4月23日，TJC与坦加拉祖的家人召开了记者会说明诉求，声称坦加拉祖被捕后，未获得公平对待。中央肃毒局针对一系列指责，逐一作出反驳。

本月19日，杨莉明通过POFMA办事处，向TJC、政论网站作者韩俐颖（Kirsten Han）、前律师拉维（M Ravi）、“网络公民”网站（The Online Citizen Asia）及其作者卢洪佩（Andrew Loh）等人、团体和网站发出更正指示，要求他们对内容不实的贴文和文章做出更正。

內政部指出，4月23日，TJC在脸书页面发布有关坦加拉祖被判处死刑的虚假陈述。本月19日，杨莉明向TJC发出更正指示后，要求他们在不实的脸书贴文上加入更正通知，声明贴文包含虚假陈述，并须附上一篇文章的链接，这篇文章列出了正确的事实。TJC也被要求把更正通知作为新贴文，发布在脸书页面上。

根据POFMA，无论当事人是否身在新加坡，若没有遵从更正指示，可面对高达2万元罚款，或长达12个月监禁，或两者兼施。

公众可前往https://www.gov.sg/article/factually190523，了解关于坦加拉祖被判死刑虚假陈述的更正指示，并获取案件的更多详情。