近7000个组屋单位开放申购 勿洛五房式最高售价逾73万

近7000个预购组屋和剩余组屋单位开放申购，其中，成熟市镇勿洛和实龙岗隔了多年再推出预购组屋，预计非常抢手。勿洛五房式单位不含津贴售价介于58万8000元至73万7000元，实龙岗同类单位不含津贴售价介于55万8000元至65万8000元。

建屋发展局星期二（5月30日）发文告说，此次推出的5495个预购组屋单位，分布在成熟和非成熟市镇，等候时间中位数约3年零5个月。另有1500个剩余组屋可供申购。

本轮销售活动推出的五个预购组屋项目位于勿洛、加冷黄埔、实龙岗和登加。勿洛和实龙岗的项目将提供五房式单位，占本轮活动五房式单位总供应量的40%以上。

其中，勿洛预购组屋项目Bedok South Blossoms共有1640个二房式灵活至三代同堂单位。五房式不含津贴售价介于58万8000元至73万7000元，是本轮销售活动中价格区间最高的。

实龙岗预购组屋项目Serangoon North Vista共有330个四房式和五房式单位。五房式不含津贴售价介于55万8000元至65万8000元。

建屋局在文告中说，由于勿洛和实龙岗上一次推出预购组屋已经是几年前了，预计人们对Bedok South Blossoms和Serangoon North Vista这两个项目会有强劲需求。当局因此鼓励想要提高机会成功获得单位的申请者，申请同样在本轮销售活动中推出的登加预购组屋，当中有至少95%的四房式或更大组屋保留给首次购屋家庭。

加冷黄埔预购组屋项目Farrer Park Arena则在黄金地段组屋模式下推出，共有569个三房式和四房式单位。四房式不含津贴售价介于50万5000元至64万2000元。

至于可供申购的1500个剩余组屋单位，建屋局也说，约61%的单位已竣工。

本轮销售活动并未如往常一般在早上约10时开始。建屋局早上约10时30分在脸书发文通知，5月预购组屋和剩余组屋销售活动将在下午3时开始。

有意申购者须最迟在下周一（6月5日）通过建屋局新组屋平台（HDB Flat Portal）提交申请。根据建屋局文告，希望参加本轮销售活动的人士，在提交申请前，须完成购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE通知书）的初步核查步骤。

红山组屋改在11月销售活动推出

建屋局原本将红山组屋列在8月销售活动中。但根据最新文告，当局8月将在蔡厝港、登加、加冷黄埔和女皇镇推出约6700个预购组屋单位，11月则会在武吉班让、裕廊西、兀兰、勿洛、碧山、红山和女皇镇推出约6300个组屋。