为应对安全挑战 内政科技局设创新中心Hatch

为应对公共安全和国土安全挑战，内政科技局成立创新中心Hatch，广邀全球有潜能的起步公司和科技公司，携手研发新科技或技术，为内政团队提供不同的创新方案。

内政科技局星期二（5月30日）为创新中心“Hatch”举行开幕仪式。新成立的创新中心，将通过两大计划，即“公开创新挑战”（Open Innovation Challenge）和“技术搜罗计划”（Technology Scouting Programme）物色与内政团队合作的对象，研发并测试有助于强化公共安全和保安的新科技或技术。

Hatch中心主任莫少鸿向《联合早报》介绍，参与“公开创新挑战”获选的起步公司，能直接与内政科技局的科学家和工程师，以及内政团队合作，在真实环境下试验新科技或技术。

Hatch中心主任莫少鸿说，从“公开创新挑战”中脱颖而出的起步公司，有机会与内政科技局和内政团队合作，测试新科技和技术。（张思庆摄）

第一届公开创新挑战在今年3月推出，主要关注的课题就包括前线救援、人员效绩，环境监测与感知，以及机器人和无人机等。挑战吸引全球60家起步公司参与，在本月初脱颖而出的五家公司，有两家就在开幕仪式上展示了他们的科技。这两家公司分别是使用雷达扫描技术分析和透视物件的Vayyar，以及专注在无人机垂直飞行和降落的Wonder Robotics。

莫少鸿说，被选中的公司会获得5万美金（约6万8000新元）的资助，他们会在六至九个月后完成概念认证（proof-of-concept）过程，向内政团队和伙伴展示成果，并评估是否适合使用在实际行动中。”

在技术搜罗计划下，Hatch将发掘科技公司已经使用的新科技，再改良这些科技，协助内政团队应对日后的挑战或威胁。

内政部长兼律政部长尚穆根在开幕仪式上致辞时说，在本地的18个主要领域中有约4700家起步公司，但涉足公共安全和治安方面的（起步公司）却不多。“内政团队有九个前线部门，各有不同的行动模式和需求，这将为起步公司提供机会，让他们可以专注在这些领域中发挥所长。”

内政科技局局长兼内政部副常任秘书（发展）曾灿说，内政科技局可通过Hatch参与全球起步公司的生态系统，寻找不同的新科技或技术。他呼吁有兴趣的起步公司积极参与公开创新挑战，与内政部门合作，试验和验证自己的技术。

在创新中心开幕的同时，内政科技局也举办了一年两次的“TechXplore”创新和科技活动与职业展，希望招募更多人才。内政科技局今年将增设约500个职位，招聘大学和理工学院应届毕业生，以及在科学、工程和科技技术领域有丰富经验的专业人士。