李光耀百年树人基金筹逾8000万元 将资助教育项目和奖学金

配合建国总理李光耀百年冥诞成立的“李光耀百年树人基金”，至今已筹得超过8000万元的款项，接下来将用于资助本地高等教育项目和奖学金，包括每年培养约1000名青年领袖，并为多达1000名弱势学生提供经济援助。

副总理兼财政部长黄循财星期二（5月30日）为李光耀百年树人基金（Lee Kuan Yew Centennial Fund）主持启动仪式。仪式在南洋理工学院举行，出席嘉宾包括教育部长陈振声、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，以及文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。

配合李光耀的百年冥诞，政府民间将举办一系列的活动，其中包括由商业和社区领袖发起的李光耀百年树人基金。

截至星期二，基金已获来自25个私人机构和个人的捐款，总额为8230万元。政府也将提供一次性的一对一捐款配对，顶限为5000万元。

这项基金主要资助四个教育项目和奖学金。这包括新设立的新加坡青年领袖计划（Singapore Young Leaders Programme，简称SYLP）和李光耀城市绿化与生态学研究生奖学金（Lee Kuan Yew Post-Graduate Scholarship for Urban Greenery and Ecology）。基金也将扩大李光耀奖学金的范围，并且为多达1000名来自工艺教育学院和理工学院的弱势学生提供经济援助。

黄循财也在星期二同时为新加坡青年领袖计划主持启动仪式，计划每年将聚集约1000名来自工教院、理工院和大学的学生领袖，一同参加全年举行的学习项目，包括了解我国的治理方式、培养公民素质以推动积极的改变等。这是我国高等学府最大型的青年领袖项目。

另一新设的李光耀城市绿化与生态学研究生奖学金，旨在培养园艺、树木栽培、生态学和景观设计领域的人才。奖学金得主须在指定的本地大学攻读相关领域的研究生课程。