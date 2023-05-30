千元鸟挂家门口被盗 主人靠电眼认遮面偷鸟贼

价值上千元的白腰鹊鸲挂门前，鸟儿主人出门办事，鸟儿却连同鸟笼被偷走。鸟主检查电眼画面，发现偷鸟贼大白天戴帽戴口罩，撑着大伞上门干案。

然而，偷鸟贼百密一疏，他的一双眯眯眼以及挂在脖子上的粗金链，还是让他一眼就被认出，鸟主事后报警处理。

鸟儿的主人是住在义顺环路第617座组屋的方姓退休人士（62岁）。他告诉《联合早报》，星期一（5月29日）中午为三只白腰鹊鸲洗澡后，就把它们挂在门口，岂料出一趟门回家时，其中一只鸟儿已经连同笼子被偷走。

方先生说，被偷的白腰鹊鸲是他不久前花了1000元买下的，被偷的笼子则要价500元。

他事后调阅住家门口的电眼画面，发现鸟儿是在下午2时44分被偷的。偷鸟贼是一名华族男子，他戴着口罩和帽子，还撑着一把大伞上门，第一次在门口徘徊了一阵便离开，可是不到一分钟便又走回头，这次明显试图用雨伞遮脸，随即伸手将鸟笼取下，便匆匆离开。

方先生说，偷鸟贼尝试撑伞遮住自己，但电眼画面还是捕捉到他的面部特征，自己随后和朋友一同确定了他的身份。

“偷鸟贼有一双眯眯眼，戴在脖子上的金链，特征明显，我的朋友们一眼就认出他，也知道他大概住在哪里。”

方先生说，自己后来也逐渐想起，偷鸟贼也是养鸟爱好者，四五年前曾上门向他购买养鸟用具。他有一名朋友跟偷鸟贼住得比较靠近，因此大概确定后者住在义顺第633座至655座一带的组屋。

方先生说，他平时为了确保家中鸟儿和绿植的安全，在走廊安装了电眼监控，甚至在窗上也粘了贴纸，威慑来者门口的电眼正在实时监控，不料鸟儿依然被偷。

“我只有在鸟儿洗澡后才会把鸟笼挂在走廊上，我以为只离开家里一会儿不会出事，我猜他（偷鸟贼）应该是在楼下看到我开车离开后，才上楼偷鸟。他曾上门向我买过养鸟用具，所以知道我家养鸟。”

方先生事发后报警，并第一时间把自己掌握到的信息通知警方。

警方受询时证实已接获报案，调查还在进行中。