美国投资者对国会是否会通过债务上限协议的意见分歧，三大股指收盘涨跌不一。

美国白宫与众议院日前就提高债务上限达成初步协议，市场正在权衡协议在国会获得通过的概率。

道琼斯指数星期二（5月30日）收跌0.15%，报33042.78点；纳斯达克指数则上涨0.32%，报13017.43点；标普500指数微升0.07点，报4205.52点。

新加坡海峡时报指数下跌7.66点或0.24％，收报3187.56点。

星期三（31日）可关注的股票：

1. 宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）计划通过两种方式发行新单位以筹集1亿元，用于提升资产、重新发展项目和收购计划。

其中一个方式是以每单位1.214元至1.249元的发行价，私下配售5604多万至5766万之间的新单位，预计可筹得7000万元。另一个是通过不可弃权优先献售（non-renounceable preferential offering）的方式发行2537多万个新单位，发行价介于1.189元至1.224元，预计可筹得3000万元。

2. 丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）获得新加坡交易所原则上的同意，可私下配售9259多万新单位。

3. 新翔集团（SATS）与印度航空公司（Air India）成立的合资公司印度航空新翔集团机场服务公司（Air India SATS Airport Services），于星期二同经营印度诺伊达（Noida）国际机场的Yamuna国际机场公司签署了特许协议。

合资公司在诺伊达机场经营的多元模式运货运中心（Multi-Modal Cargo Hub）预计会在2024年底开始营业。

4. IHH保健（IHH Healthcare）星期二以线上方式召开年度股东大会，股东投票通过了所有决议。另外，董事会还建议派发截至今年12月31日的年度特别现金股息，每股9.6分，这将于6月30日派发给股东。

5. 翱兰集团（Olam Group）星期二发布文告指出，公司原计划让翱兰农业（Olam Agri）在本地和沙特同时上市，但因尚未获得所需的监管批准，上市进程可能无法在今年上半年达成。