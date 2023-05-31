宏茂桥警署人事调动 谢幸旄助理警察总监接任署长

宏茂桥警署人事调动，原署长张子明助理警察总监在星期二（5月30日）卸下职务，由谢幸旄助理警察总监接任，出任宏茂桥警署署长。

警方星期二发文告说，谢幸旄助理警察总监（37岁）在2005年加入警队，至今已服务18年。他曾担任多个重要职务，包括行动局副局长（保安与应变）、裕廊警署副署长、中央警署行动主任、内政部政策发展司高级助理司长（移民及登记）。

张子明助理警察总监（39岁）在2020年10月1日出任宏茂桥警署署长。他在2003年加入警队，至今服务20年，担任过兀兰警署副署长、内政部政策发展司高级助理司长（政策发展）兼内政部长特别助理，以及宏茂桥警署行动与训练主任。

担任宏茂桥警署署长期间，张子明带领警署荣获2020年最佳警署奖，并积极打击诈骗等罪案，例如2022年在社区安全与治安计划下启动“SAFE@Home”项目，部署警员到宏茂桥警区范围的2400座组屋，向超过9万5000名居民宣导反诈信息。

去年7月，宏茂桥警署也同新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）合作，推出由义工协助警方教导乐龄人士防骗知识的新项目“Police- RSVP Anti-Scam Engagement”（简称PRAISE），迄今已吸引逾100名义工，通过不同语言和方言向超过3000名乐龄人士宣导相关知识。

回顾在宏茂桥警署的生涯，张子明感谢警员和社区合作伙伴的一路扶持。