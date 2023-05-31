涉多起租房骗案 32岁男子落网

涉及多起租房诈骗案，被指收取逾7500元定金，32岁男子落网后星期三（5月31日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期二（30日）发文告说，警方在今年3月至5月期间接获数起有关租房诈骗的报案，指一名男子通过Telegram聊天群组与受害者联系，出租义顺11道的住宅单位房间，或整个单位。从银行转账收到受害者超过7500元的定金后，男子被指单方面取消租约，并没有出租房间或整个住宅单位。

经过调查后，兀兰警署的查案人员掌握涉案男子的身份，并在星期二逮捕了他。

男子星期三将被控上法庭。根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款。

警方提醒公众，在确认租约前，切勿支付任何预付款项，也建议以支票或银行转账的方式支付押金和租金，以留下书面证明；租房前应亲自看房，确认地址的真实性，房屋的状况，以及是否存在非法分租的迹象；核实联系人的身份，以及他们与屋主的关系，尤其是没有持执照的房地产经纪或销售人员。

欲了解更多防范骗案的信息，公众可浏览scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。若有任何有关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上www.police.gov.sg/iwitness提供消息。