本地股市星期三早盘跌0.59%

中国制造业萎缩打击投资者信心，导致亚洲主要股市普遍下跌。海峡时报指数星期三（5月31日）早盘下跌18.67点或0.59%，报3168.89点。

中国国家统计局在星期三公布的制造业数据显示，5月份采购经理指数下滑至48.8，低于4月份的49.2，也是五个月来的新低。

世界第二大经济体的制造业复苏情况不如市场预期，让投资者的信心大减。

香港恒生指数猛跌2.23%至18183.03点，是今年来的新低。上证指数滑落0.74%，报3200.31点；日经指数跌1.1%至30984.45点；韩国KOSPI下滑0.16%至2581.29点。

IG市场策略师叶俊荣指出，中国制造业采购经理指数的萎缩情况恶化，显示制造业已从今年初的强劲表现逐渐减弱。

他说，这也反映了中国制造业将出现涨幅较低但更长期的增长走势，加上过去一个月来公布的经济数据不如预期，整体展望更不乐观。他认为，中国政府可能需要推出援助政策，才能安抚投资者。

本地股市早盘全场交易量为7亿1923万股，交易额为5亿2533万元；上升股179只，下跌股286只。

下跌的海指成分股包括云顶新加坡（Genting Singapore）、新科工程（ST Engineering）和华业集团（UOL），分别滑落1.96%、1.88%和1.82% ，报1元、3.66元和6.49元。

上升股有星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）、新加坡航空（SIA）和凯德综合商业信托（CICT）分别上升1.64%、0.94%和0.5%，报1.24元、6.43元和2元。

mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）在星期二（5月30日）深夜公布最新业绩

公司的亏损情况恶化，截至3月底的2022财年第四季的亏损同比扩大380.8%至1亿1159万元，全年亏损增加244.3%至1亿2045万元。

第四季营收同比上升24%至3059万元，每股亏损0.86分，高于去年同期的0.44分；每股净资产值为0.02分。若以全年来看，营收增长60.8%至1亿3429万元。