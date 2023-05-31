尚穆根：阿拉伯国家正在经历社会与文化变革 东南亚一些地区仍把宗教政治化

随着沙特阿拉伯和其他中东国家减少对化石燃料的依赖和重新调整经济方向，阿拉伯世界正在经历社会和文化变革。内政部长兼律政部长尚穆根说，虽然从逻辑上讲，这将影响东南亚，但现实是宗教已成为一种政治工具，各路政治行动者仍强烈希望，本区域伊斯兰教和佛教的发展，保持在不同于中东的轨道。

尚穆根星期三（5月31日）早上出席新加坡国立大学中东研究所年度研讨会，与中东研究所所长、外交部前常任秘书比拉哈里（Bilahari Kausikan）对谈，主题是“新中东和大国竞争的回归”。

比拉哈里问尚穆根，东南亚回教徒是否充分意识到海湾国家，尤其是沙特正在发生的变化。例如，沙特不再强制妇女戴头巾，但在东南亚，头巾似乎仍是回教妇女身份的核心。

尚穆根回答说，他去年底访问沙特时，所会见的雇主提到，随着沙特放宽对妇女的限制，劳动力增加了一倍，并且由于沙特妇女受教育程度高，很大地刺激了经济。

他说，沙特和其他中东国家意识到必须改革经济，它们不能依赖化石燃料，不仅因为它可能耗尽，也因为世界正朝不同方向发展。

“因此，它们需要重新调整经济方向。要做到这点，需要改变很多事，这些改变脱离不了社会和文化变革。挑战在于阿拉伯老百姓能在多大程度上接受这些变化？”

尚穆根说，一些人认为沙特领导人太超前，但也有一些人说，沙特七成以上都是年轻人，他们大多非常支持沙特王储推行的改革，甚至在争取进一步的改变。

然而，许多人尤其是较保守派心中的一大疑问，是如何实现现代化。尚穆根说：“你如何拥抱现代化？你如何进入科学和科技领域而不失去基本价值观、你在宗教中的价值观、你在信仰中的价值观？你如何结合二者？我认为这些是世界各国都面对和必须适应的挑战。”

阿布扎比近日兴建了由一座回教堂、一座犹太教堂和一座基督教堂组成的亚伯拉罕诸教之家（Abrahamic Family House）。尚穆根指出，这在今天的东南亚一些地方，是不可想象的。“因此，我们或许，在某些地方，可能变得更保守，阿拉伯世界却向前迈进了许多。”

回到比拉哈里的问题，尚穆根说：“我认为答案是，阿拉伯世界所发生的事、对宗教的诠释、对如何与不同信仰互动的诠释，理应对我们产生影响。”

然而他注意到，在本区域一些地方，宗教已被政治化，而这不仅是伊斯兰教和佛教，也包括基督教和印度教。尚穆根说，一些政客在推动某种实践信仰的方式、某种对信仰的历史诠释，以及某种要使自己区别于他人以展现宗教身份的方式。

他说，从逻辑上讲，阿拉伯世界的发展应该对东南亚形成影响，但现实是，这不适合已把宗教政治化的各种政治行为者的利益。在本区域各地，一些人仍强烈希望将伊斯兰教和佛教的发展，保持在不同于中东的轨道上。