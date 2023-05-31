经济餐风波 新航总裁：公司应更快更早解决问题

针对新航经济舱餐食近来备受热议，新航集团总裁吴俊鹏坦言，公司应该更早做出回应，解决问题。

今年3月，新航在部分中途与长途航班上，试行经济舱纸质服务用具计划，引发乘客批评这是削减成本的措施，也有乘客对飞机餐的卖相大不如前感到不满。

吴俊鹏星期二（5月30日）接受媒体访问时说，疫情前，公司发现机舱餐食中的前菜很多没有被食用，因此决定拿掉前菜，减少食物垃圾。同时，公司也根据乘客反馈，更换了容器，以便增加主食分量。目前主食的分量比疫前多了30％。

“我们吸取的教训是，我们确实可以根据数据和观察行事，但当这些举措触及消费者，触及人们，我们关乎的事项必须超越数据，要照顾到他人会怎么看待这些举措。我们在这方面必须更留心。”

“在这次事件中，我们应该做得更好，采取措施放回（被拿掉的）餐点，因为乘客反映他们要这些餐点。”

问及为何新航会U转，吴俊鹏说：“其实改变立场不是个新鲜事，因为作为一个企业，新航非常认真地看待顾客反馈。若是正确的做法，改变立场有何不对？此次事件中，我们相信这是正确的决定，因为顾客明确地告诉了我们那是他们的喜好。”

他也提到，每个事件都是学习的机会，新航会从中检讨，探讨未来若要采取类似改变，要注意哪些事项，不应该等到问题发生了才来解决。