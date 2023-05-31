星期三本地股市退低0.90%

中国5月份采购经理指数萎缩，加上投资者仍然担心悬而未决的美国债务上限谈判，星期三（5月31日）的亚太股市全线下挫。新加坡海峡时报指数闭市跌28.76点或0.90%，报3158.80点。

中国星期三公布的制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比4月下降0.4个百分点，显现全球第二大经济体的复苏道路颠簸，让投资者原本的乐观情绪开始动摇。

在亚太主要股市中，香港股市猛挫2.22%，跌幅最惨重，其次是悉尼股市，下滑1.54%；东京股市跌1.41%。上海和深圳股市分别滑落0.61%和0.44%；首尔和台湾则退低0.32%和0.26%。

海指全天交易量达27亿4000万股，交易总值28亿2000万元，上升股231只，下跌股348只。

海指成份股跌多升少，只有11只上升，一只持平，18只下跌。

涨幅最大的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），上扬1.64%至1.24元；皇胜酿酒（Emperador）起0.98%，闭市报0.52元；新加坡航空（SIA）上扬0.63%，收报6.41元。

跌得最重的是华业集团（UOL）, 跌幅达3.93%，闭市报6.35元；星展集团退低3.29%至30.30元；凯德投资（CapitaLand Investment）下滑2.65%至3.31元。