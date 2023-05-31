配合国庆开展志愿服务运动 鼓励民众服务社区

发挥互助精神，建设更温馨社会。配合国家庆生，国庆庆典筹委会今年开展志愿服务运动，鼓励民众加入义工行列，帮助有需要的群体。

哈莉玛总统星期三（5月31日）在蔡厝港民众俱乐部为这项名为#GiveAsOneSG的运动主持推介。国庆庆典筹委会将与关爱新加坡义工综合中心合作，推广志愿服务。

新加坡今年庆祝独立58年，庆典主题“齐心向前进”（Onward as One），旨在呼吁新加坡人，无论前路遇到任何挑战，希望人们都能充满信心地共同迈进，齐心为我国的未来努力。

哈莉玛总统致辞时说，志愿服务是社会契约的重要一环，反映我们所要建立的社会。志愿工作把人们凝聚在一起，加强团结。人们参与志愿工作时，接触不同生活背景的人，认识社会的多元性，理解我们在社会扮演的重要角色。目前，我国通过各种计划如“总统挑战”义工行动，鼓励人们回馈社会。我们不能松懈这方面的工作，建立一个更强有力的利益相关者网络。

关爱新加坡义工综合中心自2018年推出以来，已动员超过6万4000名义工，帮助43万多名受惠者。由飞跃社区服务管理的武吉巴督、蔡厝港和后港关爱新加坡义工综合中心也推出计划，积极招募义工，协助区内年长者等弱势群体。

总统指出，行善不分大小，呼吁民众积极服务社会。



支持#GiveAsOneSG运动，公众可：

通过SG Cares应用或网站Giving.sg报名成为义工。一些活动包括友伴计划、售旗等。通过义工综合中心报名，并在5月31日至8月8日服务的义工有机会获得国庆礼品

参加新加坡红十字会的捐血运动

通过GoodHood.SG应用，参与邻里的志愿工作

民众可参与实体和线上国庆相关活动

筹委会接下来也会推出#UniteAsOneSG运动，通过线上与实体活动，鼓励民众认识新加坡，旨在促进凝聚力。活动包括：

利用ActiveSG的GameOn Nila! 游戏功能，让民众到不同文化景点探索“打卡”，完成挑战

通过Roblox 应用虚拟体验与红狮队跳伞、驾驶军车等

利用NDP Digital Play应用，通过增强实境技术，观赏国庆庆典

通过PledgeSG活动写下对新加坡的祝福，或为支持的公益项目写下誓言

详情会陆续通过有关社交媒体页面公布。

