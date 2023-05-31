申购组屋平台等候时间长 建屋局：正在改善中

5月组屋销售活动开跑首日，有公众投诉登入建屋发展局组屋平台后，在虚拟等候室等待一个多小时都进不去。当局星期三（5月31日）在脸书上回应，已改善等候时间，今早只须等候三到20分钟。

建屋局解释，虛拟等候室（Virtual Waiting Room）等待时间长，可能是由于多个因素，如本轮活动同时推出预购组屋和剩余组屋导致申购率高、一些成熟市镇项目热门，以及有申请者登入平台浏览组屋或项目信息。

当局说，在收到有关等候时间长的反馈后，自星期二（30日）起就在调整系统的一些参数，星期三早上也做了进一步改善。

建屋局强调，本轮组屋销售活动为期一周，申购者会通过电脑抽签方式选出，而不是先到先得，因此组屋买家只须在下周一（6月5日）前提交申请即可。

等候时间长也可能是因为一些申请者是在本轮活动中首次申请购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE通知书）。HFE通知书于5月9日就已开放申请，让组屋买家有足够时间厘清自己的财务计划，并在5月组屋销售活动开始前，完成初步的核查步骤。

建屋局说，大部分在过去三周完成了HFE通知书初步核查步骤的申请者，都能在本轮活动中申购组屋。然而，当局明白，有一些已完成初步核查步骤的申请者，仍无法通过组屋平台申购组屋。当局建议他们填写电子反馈表格，并会与他们联络。

由于这是组屋销售活动首次实施HFE通知书，建屋局也说，当局在解决过去两天出现的系统问题，寻求组屋买家的谅解与耐心。当局也会尽快回复遇到问题的申请者，确保他们能在本轮活动中顺利申请组屋。

5月组屋销售活动星期二（5月30日）下午3时开始，共有5495个预购组屋单位和1500个剩余组屋供申购。