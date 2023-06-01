美国投资者在国会就提高债务上限协议进行表决前，避走股市，三大股指皆收跌。

美国众议院星期三（5月31日）针对债务上限协议展开辩论，还未开始投票。

投资者除了担心表决结果，也关注美国联邦储备局的6月利率政策，于是暂时保持观望态度。市场预测美联储会暂停加息，疏解企业的贷款压力。

道琼斯指数收跌0.41%，报32908.27点；纳斯达克指数滑落0.63%，报12935.29点；标普500指数下跌0.61%，报4179.83点。

新加坡海峡时报指数闭市跌28.76点或0.90%，报3158.80点。

星期四（6月1日）可关注的股票：

1. 海庭（Seatrium，前称胜科海事）受贪污调查局的调查，公司在开市前发表文告说，与这起调查有关的事件，相信发生在2015年之前，而且是在胜科海事（Sembcorp Marine）成立以及与吉宝岸外与海事（Keppel O&M） 合并之前。

海庭表示会配合贪污调查局的调查并会在有实质进展时公布最新情况。由于调查还在进行中，公司目前无法置评。

2. IREIT全球（IREIT Global）计划收购在法国的17个零售房地产项目，总收购额为7680万欧元（1亿1100 万新元），比两次独立估价低了1.7%。

这些项目的总可出租面积为 6万1756平方公尺（66万4736平方英尺），租用率达100%。若根据总租金收入计算，这些项目的加权平均租赁期（WALE）为6.8年。

3. 明策集团（Clearbridge Health）执行董事兼首席执行官余斌被印度尼西亚生物科技公司 Kreasi Putra Nusantara和医疗服务公司 Indo Genesis Medika（IGM）的股东起诉，并接到印尼法院的传唤。

IGM曾是明策集团的子公司，起诉人指IGM在2022年召开的特别股东大会触犯法律。当时的特别股东大会议题关于更换IGM董事会成员、选委会成员以及修订公司章程。

诉方要求余斌赔偿300亿印尼盾（271万新元）的赔偿。