李总理冠病“复阳” 黄循财代总理

李显龙总理再次冠病检测呈阳，他在脸书贴文说他感觉良好，但将遵从医生建议，自我隔离至抗原快速检测结果转为阴性。

李总理星期四（6月1日）在脸书贴文公布这项消息时说，医生告诉他有5％至10％的冠病病例会出现反弹，虽然与最初感染相比风险没那么高，但仍具传染能力。“医生建议我自我隔离，直到ART结果转为阴性。”

李总理原本上午要到登路的丹达乌他帕尼印度庙（Sri Thendayuthapani Temple）出席开光仪式，但为了周围其他人的安全，他只好缺席。

他在贴文中向组织者和所有参加仪式的人致歉，并预祝开光庆典圆满成功。

李总理上周一（5月22日）初次确诊冠病，并在28日公布检测结果已呈阴性，在隔天恢复上班。

医生曾为李总理开了美国制药公司辉瑞研发的冠病口服药Paxlovid。

总理公署中午也发文告说，李总理在家休养期间，副总理兼财政部长黄循财将出任代总理，并在星期五（6月2日）的第八届新加坡澳大利亚领导人会议上，接待来访的澳洲总理阿尔巴尼思。