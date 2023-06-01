今天起生效 拥毒量越大刑罚越重另加鞭刑

今年3月21日在国会三读通过的滥用毒品（修正）法案，部分条文星期四（6月1日）起正式生效，若拥毒超过一定重量，将面对更高刑罚，甚至鞭刑。

滥用毒品（修正）法案主要针对八种会带来严重伤害的毒品，包括大麻、冰毒和可卡因等。

根据内政部星期四发出的文告，在这之前拥有任何受管制毒品（无论重量）的刑罚是最长10年监禁，或罚款最多2万元，或两者兼施。

从6月1日起生效的部分条文阐明，若拥毒超过一定重量，将面对更高的刑罚。根据过往报道，法令依据八种毒品的拥毒重量，将刑罚划分为三个等级。

以大麻为例，任何人持有少于330克大麻，将面对最长10年监禁或罚款最高2万元，或两者兼施；若持有至少330克，则面对10年至20年监禁，以及五下至10下鞭刑；持有超过500克大麻，将面对20年至30年监禁，以及10下至15下鞭刑。

此外，新生效的条文也包括澄清中央肃毒局人员可在合理怀疑下，进行扣押。另外，有关新加坡武装部队法令的修正后的条文也将生效，肃毒局局长如今也有权指示任何抵触武装部队法令滥用毒品条文的人前来尿检，以确保对方没有在再次染毒。

内政部也说，其他条文将在明年上半年生效，当中包括针对新化合致幻药的立法框架，当局也将在之后公布生效详情。