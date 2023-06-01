我国推出零售业工作转型指南

新加坡推出零售业工作转型指南（Job Transformation Map），旨在帮助零售企业规划未来并确保员工具备满足业务需求的技能，推动近9万4000名员工的职业转型。

零售业工作转型指南于星期四（6月1日）由人力部长兼贸工部二部长陈诗龙推介。指南是由新加坡企业发展局和新加坡劳动力发展局与人力部共同开发，得到精深技能发展局的支持。为进一步支持零售商的职业转型，新加坡全国雇主联合会与全国职工总会合作成为零售业就业与培训协调处的项目合作伙伴。

零售业工作转型指南将作为指导资源，为零售商提供全方位的解决方案，包括员工培训、工作岗位重新设计以及行业内的职位配对服务。新加坡零售商协会、新加坡家具行业委员会和新加坡时尚委员会将与全国雇联和职总签署谅解备忘录，共同推动近9万4000名员工的职业转型。这种合作将促进零售企业与政府、劳工组织、行业协会和培训机构的密切合作，为零售业的发展提供支持。

人力部长陈诗龙医生说，电子商务不仅仅是开设网店并售卖相同的产品。销售模式已经变得更多样化和复杂，消费者的要求也在改变，需要更个人化的产品。他也提醒说，如果零售业者无法与时并进，将可能面临被淘汰的局面。

新举措有助于提高零售企业吸引人才的能力，创造高质量的就业机会，并提供更好的培训和发展机会。通过培训和技能发展计划，雇员可以专注于更有价值的工作，推动企业的业务增长，以满足消费者在线上和线下的需求。