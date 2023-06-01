报告：家办纳入另类资产以多元化

一份最新调查显示，鉴于利率、通货膨胀和经济增长预计出现拐点，家族理财办公室的战略资产配置正在发生显著和重大的转变，纳入另类资产投资以帮助实现投资组合多元化的趋势表现强劲。近半的亚太家办看好对冲基金来多元化投资。

瑞银集团（UBS）星期四（6月1日）发布的《2023全球家族办公室报告》中指出，亚太家办在股票的配置最高（37%），41%计划在未来五年内增加发达市场的固定收益产品配置。在美元触顶和中国经济重启之下，也有更多家办希望增加对风险资产的配置，35％的家办计划增加对新兴市场股票的投资。

纳入另类资产投资以帮助实现家办的投资组合多元化的趋势依然强烈，不过家办正在调整其配置的重点。家办相信，在金融流动性降低和持续的宏观经济不确定性的背景下，对冲基金有能力产生投资回报。

亚太地区近一半的家办（46%）倾向于使用对冲基金来分散投资，并且，亚太地区的家办已将对冲基金的配置从3%提升至5%。有80％的亚太地区的家办预计对冲基金会在未来12个月内达到或超过其表现目标。

拥有私募股权投资配置的亚太家办更倾向于使用基金进行投资（53%），有27％的亚太家办计划在未来五年内增加对私募股权的直接投资。在这一投资方式上，亚太家办最感兴趣的领域是科技、医疗保健、信息和通信、房地产和租赁。

这项调查共访问了全球230个家办，其中有亚太地区的45个单一家办，平均净资产值22亿美元（30亿新元）。