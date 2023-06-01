15个人民行动党市镇会将上调服务与杂费

为了应付成本上涨和维持运作，15个人民行动党的市镇理事会将分别在今年7月1日与明年7月1日调整组屋、商店与办公室、以及巴刹和熟食摊位的服务与杂费。

计入政府提供的特别资助后，组屋的首阶段上调将从一房式组屋每月服务与杂费（S&CC）增加约7角至1元2角，到公寓式组屋每月增加约5元8角至7元9角。商业地产业主和租户每月每平方米则增加1分至4角，巴刹与熟食摊每月增加2元2角至31元5角。

从明年7月1日生效的第二阶段上调中，组屋的服务与杂费增加将从一房式组屋每月介于1元至1元四角，到公寓式组屋每月增加介于6元8角至9元1角。商业地产业主和租户每月每平方米则增加2分至4角1分，巴刹与熟食摊每月增加2元2角至36元4角。

马林百列市镇理事会星期四（6月1日）发文告宣布杂费增加消息时说，这些年来，因能源价格、维护市镇及人力成本上涨，市镇会一直面临着越来越大的成本压力。这也反映在清洁、害虫管理和景观美化等服务的投标价格增加。

人民行动党市镇理事会协调主席林谋泉说，考虑到逐渐增加的成本，若服务与杂费维持不变，大多数的行动党市镇会预计在财政年2023年至2024年间会出现赤字。

“这意味着我们须动用近几年来所累积的盈余，而这些盈余原本可用于长期目标，比如填补累积基金（Sinking Fund）。”

林谋泉指出，虽然政府提供的特别资助可减缓服务与杂费上调对居民的影响，市镇会尽可能继续专注于提高成本节约和生产力。