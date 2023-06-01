本地股市星期四早盘上升0.24%

美国众议院表决通过债务上限决议，带动亚洲主要股市上扬，可是美国联邦储备局接下来的利率政策方向不明，抑制了股市的乐观情绪。

海峡时报指数星期四（6月1日）早盘微升7.69点或0.24%，报3166.49点。

香港恒生指数上升0.82%至18384.91点；上证指数起0.43%至3218.42点；日经指数上扬0.59%，报31071.21点。韩国KOSPI则滑落0.26%至2570.53点。

辉立Nova投资分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，美联储接下来采取的利率立场让投资者精神紧绷。

虽然美联储较早前发出暂停加息的暗示，导致债券收益率涨势放缓，但最新的美国就业数据却可能会致使高利率维持更长的一段时间。

“劳动市场和通货膨胀率皆趋缓，可能是美联储制定最新货币政策的主要考量点，而这两种数据可能促使美联储改变立场。”

早盘全场交易量为7亿零743万股，交易额为6亿4421万元；上升股236只，下跌股为203只。

上升的海指成分股包括新加坡航空（SIA）、星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和华业集团（UOL），分别上升3.43%、2.42%和2.21%，报6.63元、1.27元和6.49元。

下跌股包括新翔集团（SATS）、云顶新加坡（Genting Singapore）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），分别滑落2.33%、1.98%和1.76%，报2.52元、0.99元和2.23元。

在个股消息方面，受贪污调查局调查的海庭（Seatrium，前称胜科海事），公司在开市前发表文告说，与这起调查有关的事件，相信发生在2015年之前，而且是在胜科海事成立以及与吉宝岸外与海事（KeppelO&M）合并之前。该股早盘跌2.44%，报0.12元。

全球棕油资源（Global Palm Resources）从即日起停牌。掌控公司的Adijanto家族已完成对公司的收购计划，并计划将公司除牌。收购献议在星期三（5月31日）傍晚5时30分截止，收购方共取得2亿3223万股，占总发行股的93.14%。