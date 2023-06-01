加强执法首日 有食客没归还托盘接警告

归还托盘条例加强执法行动首日，小贩中心的食客大多都在用餐后归还碗碟和餐具，但仍有人因没有守法，接获执法人员发出的书面警告。

记者星期四（6月1日）中午到牛车水大厦的熟食中心观察时发现，几乎所有的食客都有归还托盘，同时也会清理桌面上的垃圾，如用过的纸巾。

不过，有一名年长食客在用餐后没有将碗碟和餐具拿到托盘归还架，被正在巡逻的执法人员发现。因这名食客是初犯，执法人员记下他的个人资料后，向他发出书面警告。

接获警告的黄先生（80岁）说，这是他第一次到这座熟食中心用餐，因不清楚托盘归还架在哪里，所以才没有归还碗碟。

“我看到有人也是没有归还餐具，以为可以那么做，就没有拿去还了。”

他说，在接获警告后，下次也会更加注意。

经常到小贩中心用餐的钟荣锦（68岁，糕点店负责人）说，我国推行强制归还托盘执法已有近两年，但他平时到小贩中心用餐时还是会看到一些食客没有归还碗碟。

“我觉得加强执法和罚款是好的，这样那些不听劝的食客，尤其是年轻人，就会怕，他们才会遵守条例。”

他说，自己已习惯了这项条例，所以每次在外用餐时都一定会归还碗碟，也会教导年幼的孙子要那么做，确保环境卫生。

从星期四起，执法人员会在小贩中心、咖啡店和食阁记下没有归还托盘和餐具的食客个人资料。初犯者不再只是接到口头提醒，而是会收到书面警告；重犯者则会被罚款或控上法庭。

辜主义（61岁，人事经理）也认为，加强执法有助推动那些不愿意归还碗碟的人那么做。

“有一些食客，尤其是年长者可能是真的忘记要还，所以先给他们警告，下次才罚款我觉得是很公平的。”