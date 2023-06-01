Crypto.com获金管局发出主要付款机构执照

总部设在新加坡的加密货币交易平台公司Crypto.com，已成功向新加坡金融管理局（MAS）申请到主要付款机构执照（Major Payment Institution Licence）。

据《商业时报》报道，Crypto.com星期四（6月1日）透露这个消息时表示，这个执照能够让公司继续向新加坡客户提供数码付款代币（digital payment token，简称DPT）服务。

数码付款代币一般又称为加密货币。成立于2016年的Crypto.com目前是世界主要加密货币交易平台之一。公司网站显示，它在全球拥有8000万用户。

Crypto.com刚在一年前获得金管局的原则上批准（in-principle approval），如今获得主要付款机构执照，允许它向新加坡顾客提供多种付款服务，而不受交易额限制。根据金管局网站，两种或多种付款服务的每月交易额总计不超过600万元门槛的业者，持有的是标准付款机构执照（Standard Payment Institution Licence）。

金管局向来警惕交易加密货币的风险，也一直在研究管制这个行业的方法。金管局局长孟文能去年在一次讲话中表示，加密货币不适合当成货币使用，且对散户投资者有高度风险。

去年，加密货币行业陷入漫长严冬，不少业者倒闭及陷入困境。全球最大加密货币交易所币安（Binance）关闭了在新加坡的交易平台，同行Luno今年则宣布6月退出新加坡市场，并撤回执照申请。

不过，美国最大加密货币交易平台业者Coinbase去年10月获得金管局批准，向本地顾客提供付款服务。在2020年向金管局申请执照的加密货币业者近180家，获得执照的约十分之一。