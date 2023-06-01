四反对党同意组联盟 出战来届大选

本地四个反对党人民之声、革新党、人民力量党和民主进步党同意组成联盟，准备在来届大选中以联盟名义出战。

根据新联盟星期四（6月1日）在脸书发表的文告，人民之声秘书长林鼎和革新党秘书长肯尼斯将分别出任联盟秘书长和主席，人民力量党秘书长吴明盛则会担任组织秘书。

联盟副主席将由苏荣升担任。根据苏荣升在LinkedIn页面上的资料，他是水力球科技（HydroBall Technics）的执行总裁。

文告指出，联盟已着手办理社团注册手续，到了下届大选会角逐四个政党在2020年大选中出战过的议席等等。

“我们在未来数十年会影响我国人民和国家繁荣的最关键议题上达成共识。我们拥有准备好的宣言，在大选中向全国推广。”

新联盟以“人民联盟”（People’s Alliance）的命名提交注册，象征新加坡人民团结起来保护和推进大家的利益。“我们希望这个联盟能与其他政党组建有意义的联盟，为国家谋福利，从而最终实现新加坡人长期以来希望建立联合反对党的梦想。”

联盟将在注册申请获批准后召开记者会，并会正式为联盟主持推介。

四个政党从今年1月开始讨论组建联盟一事。本地反对党上一次大阵仗探讨组联盟是在2018年，新加坡民主党当年7月召开午餐会议，邀来另六个反对党代表及当时尚未创党的陈清木医生参与，但计划最终没有成形。