48人坠旅游配套骗局 五男两女助查

涉及多起旅游配套骗案，七名“网络旅行社”诈骗同伙正在协助警方调查。今年3月至5月期间，有至少48人落入相关骗案，损失总金额至少170万元。

新加坡警察部队星期四（6月1日）发文告说，警方在今年3月至5月间接获多起报案，受害者指一家网络旅行社涉嫌欺诈，他们订购了“旅游配套”并汇款给旅行社后，岂料旅行社从未履行服务，最后还失联。

期间至少有48人误坠这一系列的骗案，损失总金额至少170万元。

经过调查，兀兰警署的查案人员掌握了七名嫌犯（五男两女）的身份，他们介于24至59岁，目前正在协助警方调查。

其中，一名29岁的男嫌犯因抵触滥用电脑法令，已于上星期五（5月26日）被控上法庭。未经许可披露访问代码一旦罪成，初犯者可面对罚款不超过1万元，或坐牢不超过三年，或两者兼施；重犯者可面对罚款不超过2万元，或坐牢不超过五年，或两者兼施。

警方提醒有意网购相关服务的公众，应向新加坡旅游局和全国旅行社协会（NATAS）查询业者是否为合格的旅行社，也建议只向经授权或信誉好的卖家购买机票。若旅游配套价格太过便宜，须保持警惕。同时，避免支付任何预付款或通过银行直接转账，骗子也可能使用当地的银行户头、身份证号码或驾照的副本来博取信任。

欲了解更多防范骗案的信息，公众可浏览scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。若有任何有关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上www.police.gov.sg/iwitness提供消息。