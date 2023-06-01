新加坡国防部和中国解放军星期四（6月1日）签署协定，设立加强两国防务领袖高级别沟通的热线。

到访的中国国防部长李尚福和国防部长黄永宏医生，见证新中两国签署设立双边国防热线的谅解备忘录。协定由我国国防部常任秘书陈庆基和中国中央军委联合参谋部副参谋长景建峰签署。

两国国防机构将根据谅解备忘录设立“安全国防电话链”（secure defence link），让两国国防领导人之间进行高级别交流。

新加坡国防部发文告指出，这种高级别的公开沟通渠道对于加强相互理解和信任非常重要。

李尚福星期四展开对我国的四天介绍访问，他也会出席第20届香格里拉对话。

国防部文告说，李尚福于星期四早上在国防部检阅仪仗队后，与黄永宏联合主持第二届新中防长对话。

两人重申，将根据2019年签署的加强版防务交流和安全合作协定，致力于加强防务合作。他们也就国际和区域安全问题，以及在亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）下加强亚细安与中国防务合作的实际方法，展开讨论。

谅解备忘录和新中防长对话都是加强版防务交流和安全合作协定下的倡议。

在介绍访问期间，李尚福会与我国副总理兼财政部长黄循财会晤，并出席国务资政兼国家安全统筹部长张志贤为他设的晚宴。他也会走访巴西拉峇军营的室内实弹射击靶场中心（Multi-Mission Range Complex）。

李尚福将于星期天（4日）在香格里拉对话就“中国的新安全倡议”议题发言。第20届香格里拉对话将于6月2日至4日在新加坡举行。