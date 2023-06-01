卫塞节长周末前夕 新柔两关卡大堵塞

卫塞节长周末前夕，不少人趁夜北上马来西亚，两个陆路关卡从星期四（6月1日）傍晚开始堵车。截至星期四晚上9时30分，从兀兰关卡入境柔佛新山预计要至少一个半小时，通过大士关卡则需两小时以上。

星期五（2日）是卫塞节，又恰逢学校假期，不少在本地工作的马来西亚人趁着长周末回乡，也有不少本地家庭越堤度假游玩，导致兀兰和大士关卡星期四傍晚下班时段后，就出现长长的车龙。

根据手机应用Checkpoint.sg估计的路况，星期四上约9时34分，从兀兰关卡入境新山预计需要90分钟至135分钟；从大士关卡进入新山，预计需要135分钟至205分钟的车程。

同时，谷歌地图的交通拥挤情况显示，兀兰关卡的出境车龙在武吉知马快速公路上，回堵到靠近实里达快速公路交流道的路段；而马来西亚第二通道的车龙则一路回堵到第二通道的大桥上。

网上流传的照片也显示，兀兰关卡的巴士离境大厅，挤满了等待上巴士的人群。

移民与关卡局星期四晚上9时25分在脸书贴文更新说，从马来西亚回堵的交通导致两个陆路关卡出境交通拥堵，呼吁旅客预留更长的通关时间。

为了应对兀兰关卡高架桥（Woodlands Crossing）的交通拥挤情况，移民与关卡局将禁止车辆从兀兰中心路（Woodlands Centre Road）右转进入兀兰关卡。要前往兀兰关卡通关的旅客，应改道武吉知马快速公路或兀兰路。移民局也提醒旅客遵守交通规则，并配合移民局人员的指示。

移民局发言人早前答复《联合早报》询问时说，5月劳动节长周末假期的4月27日至5月2日，这六天内有近220万人次从我国的兀兰和大士关卡出入境。4月28日的通关者超过22万5000人次，是这期间最多的一天。