前非选区议员吴佩松被工人党开除党籍

曾代表工人党参选东海岸集选区的前非选区议员吴佩松，被工人党开除党籍。

国大学院（NUS College）副院长吴佩松副教授，星期四（6月1日）在脸书贴出工人党5月26日发给他的信件，虽然信件的大部分内容被删节，但仍可见到吴佩松被立即开除的字句。

吴佩松在贴文中说，因信件内容含有工人党“内部运作”的信息，工人党中央执行委员会要求他不公开信件内容。不过，他透露自己正是因为公布工人党内部运作，而被开出党籍。他说：“这就是缺乏问责制的闭环。”

吴佩松指出，随着自己被工人党开除，他已完全从政坛退出，自己将着重于在国大为国家服务。

My retirement from politics is complete. I am still away on the work trip, and video-calling home, my older boy was... Posted by Daniel PS Goh on Thursday, June 1, 2023

吴佩松是从2011年起，成为工人党义工，并于2012年正式成为党员。他在2015年的大选中代表工人党竞选东海岸集选区，最终以39.27％的得票率落败，并在第13届国会（2015至2020年）担任非选区议员。

他也曾担任工人党传媒组主席和党组织秘书。但在2020年因健康原因宣布不参选，并卸下党内所有职务。

吴佩松曾在去年9月在脸书发文说，自己拒绝被工人党领导层设立的纪律委员会传召，来说明之前在脸书上就辣玉莎“撒谎门”发表贴文，并指自己在2020年初卸下党职后就没有参与任何工人党事务。