《亚洲前哨报》更正不合规 通讯及新闻部长发屏蔽指令

网络媒体《亚洲前哨报》接到我国内政部更正指示后，虽已刊登更正通知，但称其“不受新加坡政府要求或威胁的约束”。内政部发文告指对方并未按照规定的形式和方式更正后，通讯及新闻部长已指示资讯通信媒体发展局发出屏蔽指令。

《亚洲前哨报》（Asia Sentinel ）上星期三（5月24日）发表的一篇题为《新加坡杀鸡儆猴》的文章含有不实内容，我国内政部过后向它发出更正指示。网站随后在5月29日发表另一篇题为《亚洲前哨报回应新加坡政府更正要求》的文章，表示坚持原有的立场。

内政部说，《新加坡杀鸡儆猴》这篇文章包含虚假事实陈述，新加坡的末端用户（end-users）也可阅读，内容正在新加坡传播。根据防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA），若在新加坡传播假信息，且在符合公众利益的情况下，当局可针对虚假事实陈述发出更正指示。

内政部指出，防止网络假信息和网络操纵法令并不要求对方删除原文，但更正通知须在与原文有特定的距离内刊登。

通讯及新闻部也发文告说，向《亚洲前哨报》发出的更正指示要求事实与虚假信息在同一处刊登，这样新加坡的末端用户就可以阅读两种版本并得出自己的结论，然而《亚洲前哨报》并未遵循更正指示的要求，虽然刊登了更正通知，但并未将更正指示放在原文页面和网站首页的最上方。

若《亚洲前哨报》今后遵循完整的更正指示要求，通讯及新闻部长将取消屏蔽指令（Access Blocking Orders）。公众可上Factually网站了解涉及上述事件的事实。