移民局：6月1日近25万人从两陆路关卡出境 创边境重开最高纪录

卫塞节长周末加上学校假期，两个陆路关卡从星期四（6月1日）傍晚开始大塞车，移民与关卡局透露，星期四一共有近25万名旅客出境，是去年边境重开以来单日最高纪录。

移民局星期五（2日）中午在脸书发文透露上述数据，并指当局注意到从马来西亚回堵的交通导致兀兰关卡的车龙，在武吉知马快速公路上一路回堵到超过实里达快速公路的交流道处。

新山关卡外人龙好长。（取自脸书）

根据手机应用Checkpoint.sg估计的路况，截至星期五中午约12时55分，从兀兰关卡入境新山预计需要145分钟至220分钟；从大士关卡进入新山，需耗时190分钟至285分钟。

移民局发言人告诉《联合早报》，当局持续多管齐下采取各种措施，协助旅客顺利通关。包括和陆路交通管理局合作，确保跨境巴士服务如新捷运和汉达英达（Causeway Link），增加巴士班次载送更多乘客。

发言人说，两个陆路关卡的出境交通预计将继续拥堵，公众出行前可上陆交局One Motoring网站，或查看快速公路监察与提示系统和移民局脸书和推特，了解关卡的交通情况。

驾车人士应遵守交通规则，不要随意转换车道，并配合关卡工作人员的指示。

