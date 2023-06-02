新澳设立“绿色联合创新计划”

新加坡和澳大利亚宣布设立“绿色联合创新计划”，推动两国中小企业在绿色产品和服务领域的创新发展。此前，我国不曾签署以可持续发展为主旨的双边联合创新计划。

首次以澳洲总理身份正式访问新加坡的阿尔巴尼斯于星期五（6月2日）早上出席在总统府举行的欢迎仪式和胡姬花命名仪式，并同哈莉玛总统会晤。

之后，他同代总理兼财政部长黄循财参加了第八届新澳领袖级会议。会议结束后，黄循财和阿尔巴尼斯召开记者会，总结会议成果。

两国星期五宣布的五项合作计划中，有三项计划与绿色和可持续发展有关。

去年10月到澳洲首都堪培拉参加第七届新澳领袖级会议的李显龙总理，与澳洲总理阿尔巴尼斯签署两国首份绿色经济协定。

在本届会议中，两国宣布在协定下成立“绿色联合创新计划”（Go-Green Co-Innovation Programme，简称GGCIP）。澳洲外交与贸易部和新加坡企业发展局将拨款2000万澳元（约1778万新元）设立基金，以支持两国中小企业在未来四年内参与联合创新项目，探索在绿色增长领域的合作。

这些领域包括可再生和清洁能源、可持续农业企业和食品、建筑环境和基础设施、废物管理和循环经济，以及环境监测、分析和评估。

两国机构也将促进商业配对，并帮助公司寻找潜在的合作领域。更多细节将于今年第四季度公布。

新加坡和澳洲也将探讨绿色和数码航运的合作领域，并在2025年底前建立新加坡-澳大利亚绿色和数码航运走廊（Singapore-Australia Green and Digital Shipping Corridor）。

此外，两国也将为融资目标为500万元的亚洲气候解决方案设计津贴计划（Asia Climate Solutions Design Grant）注入资金。这些资金将用以支持研究创新的混合金融解决方案，以及有目标地为一些亚洲行业筹资。

黄循财在联合记者会上致辞说，新澳2015年签署的全面战略伙伴关系（Comprehensive Strategic Partnership，简称CSP）取得重大进展，如今已经完成了超过110个项目。

他说，澳洲和新加坡有着坚定和持久的密切伙伴关系。全面战略伙伴关系即将在2025年迈入第10年，两国应探索新的合作领域。