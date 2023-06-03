民防部队：今年以来接获15起对前线人员动粗的通报

2023年1 月以来，民防部队已接获15起对前线人员动粗的通报。当局呼吁公众与紧急医护人员齐心，让他们顺利执行保护和拯救生命和财产的任务。

民防部队在脸书发文，公开其中两起前线人员遭动粗的细节。其中一起事件发生在今年2月12日，当时民防部队医护人员到后港3道处理一起医疗案件，正当他们在组屋地面层为一名男病患检查时，对方不愿不配合，开始对医护人员爆粗口。

护理人员多次尝试安抚这名病患，但对方突然变得暴力，并打了医护人员耳光。警方到场逮捕这名病患之前，他还多次用脚踢向医护人员。

[Abuse of SCDF Frontliners] On 12 February 2023, SCDF responded to a medical case along Hougang Avenue 3. While the... Posted by Singapore Civil Defence Force on Thursday, June 1, 2023

2023年3月15日发生的另一起事件中，一名医护人员正在嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）替一名男病患检查时，病患突然变得激动并将医护人员推到墙上，随后被警方逮捕。

上述两名男子犯下对公务员动粗罪行，之后在法庭分别被判坐牢14个星期和6个星期。

民防部队强调：“每一次的紧急求助对民防部队都很重要，我们也将尽最大努力，为公众服务。 但是肢体或是言语上的骚扰，会阻碍民防人员履行职责。”