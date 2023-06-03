【香会】美防长奥斯汀警告台湾冲突若爆发将具毁灭性 批评中国拒绝对话

美国国防部长奥斯汀警告，台湾海峡一旦爆发冲突将是“毁灭性的”，台海保持和平稳定攸关全球，他重申美国坚定维持台海和平与稳定。

奥斯汀星期六（6月3日）在香格里拉对话以“印太地区的共同愿景”（A Shared Vision for the Indo-Pacific）为题发表演讲。

奥斯汀也批评中国解放军最近以咄咄逼人和不专业的方式拦截美国军机，并重申美国将继续支持盟友和伙伴自我防卫，阻遏“胁迫”和“欺凌”。

他说，美国不寻求冲突或对抗，但不会在欺凌面前退缩，并重申美国致力于维护台海现状，反对任何一方单方面改变现状。

奥斯汀星期六（6月3日）在香格里拉对话以“印太地区的共同愿景”为题发表演讲。（唐家鸿摄）

奥斯汀说：“毫无疑问，台海冲突将是毁灭性的。所以我们坚决维持台海和平与稳定，全世界一些国家也如此。”

不过，奥斯汀也指出，台海冲突既非迫在眉睫，也非不可避免。

奥斯汀也批评中国拒绝就中美两军危机管控与美国军方对话。他说：“对有责任感的防卫领导人来说，会谈的‘正确时机’是任何时候，所有时候都是‘正确时机’，‘正确时机’就是现在。”

“对话是必须的，不是奖赏。晚宴上亲切握手，无法取代实质互动。”

中国本星期一拒绝中美防长在香会期间举行会谈。中国国防部长李尚福在星期五（6月2日）的晚宴上与奥斯汀同桌，两人仅仅握手寒暄。中国方面则坚持，美国不取消对李尚福的制裁，就是为对话制造人为障碍。