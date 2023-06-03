全国家庭周 推出亲子互动课程扩大婚姻引导计划

育有四岁至六岁孩童的家长将可参加亲子互动课程，认识如何打造有利于孩子发展与学习的环境，通过有趣的日常活动，增进亲子关系。

引导新婚夫妻的“与你同行”计划（Journey with You,简称JOY）也将扩大，除了现有的婚姻宣誓官，经过培训的社区义工也能指导并支持新婚夫妻。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六（6月3日）出席在淡滨尼天地举办的全国家庭周活动时，透露加强对家庭支援的计划。

他指出，为了让更多新婚夫妻向有经验的导师讨教，社会及家庭发展部和凝聚家庭理事会推出的“与你同行”计划将扩大。理事会也推出亲子互动课程（Purposeful Play），让家长掌握有科学根据的育儿技巧，促进亲子关系的同时，也帮助孩子发展学习与沟通能力。

社会及家庭发展部长马善高（台上，中）出席在淡滨尼天地举行的全国家庭周活动。（胡洁梅摄）

“与你同行”在2021年12月试行，获委任的20名婚姻宣誓官在新婚夫妻第一年的婚姻生活中充当导师，定期与新人联系，了解他们的生活并分享贴士。

Purposeful Play在今年4月试行，家长上五堂工作坊，各一个小时半。工作坊在指定社会服务机构或家庭服务中心举办。

马善高强调，政府会继续在各阶段支持人们组织家庭，包括提供可负担得起的学前教育、协助家长达到工作生活和谐等。不过，社会各阶层如雇主也须给予支持，打造亲家庭环境。有能力的人也可以参与凝聚家庭理事会、幼儿培育辅助计划（KidSTART）等机构的义务工作，帮助有需要的家庭。

步入第二届的全国家庭周本月也将在另五个地点举行，包括卡迪内政团队战备人员协会、榜鹅战备军协俱乐部、武吉坎贝拉综合中心、蔡厝港第一乐广场和滨海湾花园。一家大小可参加体育、野餐、讲故事等活动。

公众可上网站（https://go.gov.sg/nationalfamilyweek-2023）查阅详情。