【香会】中国解放军：中美两军关系面临困难“责任在美方”

针对美国国防部长奥斯汀批评中国拒绝就两军危机管控对话，中国反指是美国一系列错误言行，没有为两军沟通交流创造条件。

中共中央军委联合参谋部副参谋长景建峰中将在新加坡香格里拉酒店举行的吹风会上说，中方重视发展中美两军关系，两军的接触交流并未中断，并指当前中美两军关系面临的困难，“责任在美方”。

他批评美国，一边呼吁要沟通交流，一边在损害中方利益关切；一边声称要加强危机管控，一边又不断挑衅示强，“世上没有这样的道理”。

景建峰说，沟通应当是良性的，基于相互尊重的，美方一系列的错误言行并没有为两军沟通交流创造条件、营造氛围。

在台湾问题上，景建峰强调解放军“全时待战、随时能战”，台湾问题事关中国核心利益，“容不得任何妥协退让”。

他批评美国不断虚化及掏空一个中国原则，强化与台湾的官方往来，纵容台独分裂活动，提升售台武器数量和性能，拉拢他国插手台湾问题。

他说，中国解放军在台海周边组织的军事反制行动，针对台独分裂活动和外部势力干涉，“天经地义，无可指摘”，反指美国以台制华，台独挟洋自重的行为，改变现状并加剧紧张。

景建峰重申，台湾问题事关中国核心利益，容不得任何妥协退让。他说：“中国人民解放军全时待战、随时能战，坚决捍卫国家主权统一和领土完整。”

中国称对南中国海诸岛及附近海域拥有无可争辩主权

针对南中国海问题上，景建峰说，中国对南中国海诸岛及其附近海域“拥有无可争辩的主权”，并称中国在南中国海的主权和权益是“在长期历史过程中形成”，符合包括联合国海洋法公约的在内的国际法。

他也重申中国的立场，强调南中国海仲裁案裁决是“非法无效”，中国不接受、不承认。

景建峰也重申，地区国家有能力、有信心、有智慧处理好中国南海问题，“不需要域外国家来多管闲事”，并反指美国才是南中国海局势紧张的推手，近年来动辄派遣先进舰机到南中国海，“挑衅滋事、横行霸道”。