樟宜机场集团转亏为盈 2022/23财年净利3300万元

因航空旅行业复苏，樟宜机场集团（Changi Airport Group）截至3月底的2022/23财年转亏为盈，取得3300万元净利。2021/22财年，集团净亏8亿3800万元。

集团在2022/23财年，全年抵境乘客人次比2021/22财年同比增七倍至4260万，达到疫前水平的62％，而航空交通倍增至25万7000班次，达到疫前的67％。这支持集团机场服务营收的部分复苏。集团2022/23财年总营收因此倍增至18亿8300万元。

樟宜机场集团星期四（6月1日）傍晚发布业绩。集团2022/23财年营业开销增加42％至12亿元。它说：“核心的营运、维修和人力成本随着业务活动而增加，而能源价格大增推高了电力成本。集团继续利用科技和创新来提高生产力与营运效率，以应对成本的扬升。”

集团在2022/23财年取得7亿5100万元的息税折摊前盈利（EBITDA），同比增加224％。

樟宜机场集团总裁李绍贤说：“基于目前的增长势头，我们乐观地认为，客运量可以在2024年达到冠病疫情前的水平。然而，随着我们接近恢复正常状态，我们认识到新的阻力和障碍可能会不利增长。”

“这包括飞机可用性（aircraft availability，即根据法规定义飞机已完成所需维护并适航）和人们旅行行为的长期变化。出于这些原因，我们保持警惕，并将继续强调以可持续方式旅行和通过创新来建设未来，以铺平前进的道路。”