有效预防抢劫非礼等案件 金文泰警署蝉联最佳警署

在众警员的努力下，去年在辖区内发生的五种可预防罪案，和前年相比下降超过10%，金文泰警署也因此当选最佳警署，第11次获得此殊荣。

警察日检阅礼星期六（6月3日）傍晚在内政群英学院举行，副总理兼财政部长黄循财受邀担任活动主宾，颁发最佳警署奖与最佳国民服役战备单位这两个奖项。

夺得最佳警署奖的是金文泰警署，这也是该警署自奖项于1996年设立以来第11次得奖；最佳国民服役战备单位则由机场警署和裕廊警署一同夺得，这是机场警署连续第二年获得这份殊荣，也是第一次由两个单位共享荣誉。

金文泰警署署长周利玲助理警察总监说，她对警署维持高水准的表现感到骄傲，并感谢警员们付出的努力。（关俊威摄）

金文泰警署署长周利玲助理警察总监（48岁）接受《联合早报》电邮访问时透露，警署过去一年持续打击犯罪，辖区内的罪案也有所下降。她举例说，发生在辖区内的五种可预防罪案，数量和2021年相比下降了11.1%。这五种可预防罪案分别为抢劫、破门行窃、掠夺、偷车和非礼。

她说：“我们的警员努力不懈跟进每一条线索，将嫌犯逮捕归案，破解案件。”

除此之外，金文泰警署也在去年12月与其他合作伙伴一同举办首届零售商安全和保安座谈会，继续与零售业者合作，训练商店职员辨别与应付可疑顾客，包括上前询问、保持距离和继续观察，以打击商店偷窃案。该计划将在所有邻里警局实施，邻里警局通过数据分析，找出零售商店面可能存在的隐忧，与业者一同制定更有效的安保措施。

周利玲最后说，她对警署维持高水准的表现感到骄傲，并感谢警员们付出的努力。“我也很感谢不同社区伙伴的支持，让我们一同打造更安全的社区。”

警队乐队父女档遗憾未能同台演出

检阅礼对祖莱米驻署警长（左）和娜塔莎警曹（右）这对父女档来说意义非凡。（关俊威摄）

今年的检阅礼对祖莱米驻署警长（56岁）和娜塔莎警曹（29岁）这对父女档来说意义非凡，因为同在新加坡警察部队乐队服务的两人，今年首次在警察日检阅礼上“合作”演出。

祖莱米在乐队中负责打击乐，娜塔莎则负责单簧管，两人原本会同台演出，可惜祖莱米几天前不慎受伤无法上阵，娜塔莎也因此肩负了代父演出的责任，让即将退休的父亲长达28年的警察乐队生涯写下完美句点。

祖莱米受访时说，娜塔莎三岁开始观赏他的乐队演出，并在耳濡目染下，从11岁便开始接触音乐。娜塔莎毕业后，于2017年加入新加坡警察部队，同年进入新加坡警察部队乐队，成了父亲的同事。