【香会】李尚福：台独活动越猖獗 反制就会越坚决

中国国防部长李尚福重申，台湾问题是中国核心利益中的核心，并强调，台独活动越猖獗，受到的反制就会越坚决。中国军队不管付出多大代价都将维护国家主权和领土完整。

李尚福星期天（6月4日）在香会上发表题为“中国的新安全倡议”的演讲时，就台湾问题、南中国海问题、中美关系等阐述中国立场。

他专门针对台湾问题称，台湾问题是中国内政，这条前提不容质疑，解决台湾问题是中国人自己的事，不容任何外部势力插手干涉。

他指出，开罗宣言和波茨坦公告都已白纸黑字写明，台湾回归中国是二战后国际秩序的组成部分，任何虚化掏空“一个中国”原则的行为，都是荒谬和危险的。

李尚福也点名批评台湾民进党拒不承认九二共识，还不断推进渐进式台独，大搞去中国化；他同时不点名批评“有的大国”频繁对台军售，升级与台湾的官方来往，所作所为严重违背自身承诺。他说，外部势力以台制华，干涉中国内政，才是造成台海局势紧张的根源，也是改变台海现状最大麻烦制造者。

李尚福强调：“台独活动越猖獗，受到的反制就会越坚决。”

他重申，中国愿以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一，但绝不承诺放弃使用武力。“如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队不会有丝毫迟疑，不畏惧任何对手，不管付出多大代价，都将坚决维护国家的主权和领土完整。”