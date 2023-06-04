黄循财：须为家长提供资源 在家营造讲华语环境

英语对新加坡人而言固然重要，但家长也须让孩子培养对母语的兴趣，从小接触双语，副总理兼财政部长黄循财认为需要为家长提供资源，让他们可以在家里营造一个讲华语的环境。

他指出，双语学前儿童刊物《小小拇指》在这方面发挥作用，家长们可多使用其中的资源，让孩子们每天都能在家里，快乐地学习华文。

为庆祝创刊10周年，《小小拇指》从即日起至8月25日，在宏茂桥公共图书馆、裕廊区域图书馆，以及榜鹅区域图书馆举行庆生巡回展览。

黄循财星期天（6月4日）在宏茂桥公共图书馆为巡回展主持开幕。他致辞时说，他在主要讲英语的家庭长大，对华语的掌握能力和英语相比存在差距。尽管他希望情况不是如此，但他也无法改变过去的学习经历。他庆幸自己还有一定的基础，而这也意味着他现在须不断练习、努力提高讲华语的能力，并经常使用这门语言。

副总理兼财政部长黄循财（左二）星期天（6月4日）在宏茂桥公共图书馆参观《小小拇指》巡回展。早报校园主编杨漾（左一）在旁介绍。（李冠卫摄）

黄循财说：“英语对我们来说还是重要的。作为一个多元文化及种族的社会， 我们用英语和不同族群沟通。我们也需要用英语和世界接轨。 但同时，我们也希望我们的孩子能培养对母语的兴趣，这样才能认识自己的文化传统，并获得语言上的优势，把握亚洲各地带来的机会。”

他也鼓励年轻家长让孩子从小接触母语，而不是等到他们进入小学后才这么做。“我们需要为家长提供资源，让他们可以在家里营造一个讲华语的环境。这就是《小小拇指》发挥作用的地方。”

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲（右）与副总理兼财政部长黄循财星期天（6月4日）一同庆祝《小小拇指》创刊10周年。（李冠卫摄）

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲致辞时说，这10年来，很多人的生活习惯改变了，更多地使用手机和平板电脑，很多家长对视频的依赖也更大，因为它对孩子更有吸引力。

“一些人认为我们应该放弃印刷刊物，直接就上网，但是也有家长觉得那么小的孩子，最好还是不要太早让他们‘黏’着手机和平板。对于学前的孩子，我们希望两者兼顾，我们愿意做更多的尝试，在数码空间里占有一席之地，让孩子们在数码空间仍然可以接触到有本地味道的《小小拇指》。不过，我们也要继续培养孩子静静地坐下来，看一份华文刊物，就像他们还是会继续阅读英文书刊一样。”

除了参观巡回展，孩童也能在活动期间的指定周末参加华语讲故事活动和亲子工作坊。公众可上网https://event.sph.com.sg/TULJ-10了解详情。