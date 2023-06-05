美国隔夜股市强劲上扬，道琼斯工商指数涨2.12％，标普500和纳斯达克指数涨1.45％和1.07％。

本地股市上星期五（6月2日）因卫塞节休市一天。

美国债务危机解除，亚洲股市星期一（6月5日）全面上扬，澳大利亚和日本股市开盘不久即涨超过1%。

本地股市星期一可关注股票：

1. 胜科工业（Sembcorp Industries）评估脱售旗下的废弃物管理业务，已委任汇丰银行为财务顾问，并开始与选定的各方进行初步讨论。胜科强调，这些讨论仍然是初步的，也未与任何一方达成确切的交易。早前有不少媒体报道胜科有意脱售胜科环卫（SembWaste）。

2. GRP Limited要求暂停交易。

3. 特殊化学品制造商万得国际（Matex International）要求暂停交易。

4. 黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）要求暂停交易。

5. 利德环保技术（Leader Environmental）在投资者的要求下，延后第二批债券发行截止日至7月31日。公司披露，中国国家外汇管理局仍未批准投资者汇出资金，以支付认购第二批债券的余额。这批债券总额为900万美元（约1216万新元）。

6. 英利国际置业（Ying Li International）表示不满重庆市高级人民法院的一审判决，正在提出上诉。若有任何重大进展，公司董事会将对外发布。英利国际置业前首席执行官方明于2021年向公司、公司的控股股东中国光大控股、以及多家子公司提出诉讼，索赔高达11亿7200万元人民币（约2亿2400万新元）。这笔钱和他脱售英利36%股权有关。

7. 墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）子公司Songmart Holdings收到一份不具约束力的意向书，买家献议以3000万令吉（约886万新元）收购Songmart Holdings的37个商铺单位（包括机器和设备）。

8. 贤能物流管理公司（LHN Logistics）星期天（4日）宣布，在上海挂牌的Milkyway Chemical Supply Chain Service（密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，建成MCSC）以每股0.2266元向公司提出先决条件自愿有条件收购献议。MCSC计划将公司除牌及私有化。