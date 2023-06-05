公用局7月起扩大“省水基金” 资助企业水资源回收项目

自2007年推出以来，公用事业局的“省水基金”已资助375个项目，每日可节省超过7000万升的水。为了鼓励企业扩大省水项目，从7月起，企业进行水资源回收项目所能申请的资金顶限将从100万元上调至500万元。

永续发展与环境部长傅海燕星期一（6月5日）为2023年国际水资源周焦点系列（SIWW Spotlight）第二天的活动致开幕词时宣布，公用事业局将于下月扩大省水基金所涵盖的范围。

其中，公用局将提高水资源回收或使用替代水源项目所能获得的资金顶限，从100万元涨至500万元，协助企业在实施大规模项目时，可享有更好的投资回报。傅海燕说：“这能鼓励晶圆制造厂提高回收率，使回收率超过规定水平。”

我国目前的用水需求约为4.3亿加仑，约55％来自非住宅领域；到了2065年，我国用水需求将增加一倍，其中非住宅领域的需求将占三分之二（至少60%）。

迄今，省水基金已拨款近3300万元协助375个项目减少耗水量，这些项目在全面实施后，每天将节省至少7000万升的水。

省水基金也将提高水资源效率评估和试点研究的合资比例，从50%增加至70%。试点研究所可获得的资金也从最多5万元涨至15万元。傅海燕说，这个措施将能帮助企业，尤其是中小型企业获得更多经济支援，进而通过水资源效率评估与试点研究，开启它们的省水计划。

今年国际水资源周焦点系列的主题为“紧急气候行动以实现可持续水资源未来”（Urgent Climate Action for a Sustainable Water Future）。为期三天的活动以高层峰会的形式举行，旨在聚集全球水务公司和行业领导者，就净零排放、去碳化、气候适应和数码化等主题进行交流和分享解决方案。