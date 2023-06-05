美债危机解除 本地股市上午一度涨破3200点

美国政府债务违约危机解除，亚洲股市全面上扬，本地股市上午一度涨将近60点。

本地股市星期一（6月5日）开盘即强劲上扬，涨破3200点，最高去到3223.38点，涨57.08点或1.8％。截至中午12时休市，新加坡海峡时报指数报3188.75点，涨幅收窄至0.71％。

澳大利亚和日本股市也涨超过1％。

辉立证券研究主管周冠龙说，市场的乐观情绪又回来了。加上美国就业增长优于预期、标普500指数在技术上突破了4200点，市场再次认为经济将软着陆。

对于市场这股乐观情绪，周冠龙的看法偏保守。他指出，冠病大流行前，美国每年平均新增228万份就业机会。冠病大流行以来，每年平均仅新增127万份就业机会。

周冠龙认为，美国最近的就业增长应该只是填补了在冠病大流行期间失去的就业岗位，并不是因为基础经济强劲。

周冠龙也认为，由于通货膨胀率依然处于高位，美联储不会因为经济放缓而放宽货币政策。

另一方面，石油输出国组织及盟友组成的油盟+（OPEC+）星期天（4日）在维也纳召开会议之后，宣布将现有的减产计划延长至2024年底，每日减产140万桶。

沙特阿拉伯更进一步宣布自愿减产，将在7月额外每日减产100万桶，并表示若有必要将延长这项措施。

减产消息一出，国际油价一度涨近5％，布伦特原油价格一度涨到78.73美元。

在多项利多消息带动下，本地许多相关个股星期一上午强劲上扬，例如海庭（Seatrium）一度涨超过4％。海庭将在6月19日被纳入海指，取代吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）。

另外，贤能物流管理公司（LHN Logistics）星期天披露，在上海挂牌的密尔克卫化工供应链服务（Milkyway Chemical Supply Chain Service，简称MCSC）献议以每股0.2266元，收购公司100％股权。贤能物流星期一上午涨27.98％，中午休市时报0.215元；母公司贤能集团（LHN）也涨了5.88％，报0.36元。