我国推出数码发展蓝图 横跨海陆空建设软硬件设施

数码科技发展迅速，未来难以预知但必须预备，才能确保民众和业者都会从中受益。为此，我国将在硬件、软件和混合设施展开大规模建设，尤其着重提升网络联通和数据中心系统，并推广本地数码交易的运用。



通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（6月5日）在新加坡亚洲科技会展（ATxSG）前夕，宣布我国推出数码互联互通发展蓝图（Digital Connectivity Blueprint）。

“蓝图横跨多个工业领域，相信是世界上首个整合硬件、软件和实体与数码（Physical-Digital）设施的发展蓝图。”

蓝图列出五大战略重点，其中包括在未来10年增加登陆点容量，可增设多一倍的海底电缆，加强我国与区域和国际的网络联通。计划料将吸引至少100亿元的国内外私企投资。



本地宽带网络设施也将提升，网速料在接下来五年从目前的1至2 Gbps提高至10 Gbps。此外，5G独立网络和6E无线网络设施也都将进一步完善。这不仅能让公众享有更顺畅的上网体验，也会促进业者使用人工智能和自动化系统等科技，达到目前网络无法支持的运用。



此外，政府将巩固数据和云端中心等设施，确保业者以透明、安全和环保的方式运作。



最后，公众将能在线上进行更多日常交易，包括身份认证、付款与发票手续等。



除了战略重点，通讯及新闻部和资讯通信媒体发展局也正探讨新兴领域的发展，包括自主（autonomous）科技、量子（quantum）计算机和近地轨道卫星（low earth orbit satellite services）等。当局将根据业内发展，适时推出相对措施。



当局早前成立了数码基础设施咨询团（Advisory Panel on Digital Infrastructure），由科技领袖就数码发展提供业内见解和建议。咨询团由通讯及新闻部J兼卫生部高级政务部长普杰立医生和西部数据（Western Digital）全球运营执行副总监陈添耀共同领导。