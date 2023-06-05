爱沙尼亚大使馆和商业中心在中央商业区正式开幕

爱沙尼亚驻新加坡大使馆办公室和商业中心在我国中央商业区正式开幕。代总理兼财政部长黄循财说，两国的商业交流正在增长，爱沙尼亚有蓬勃的科技创业环境，欢迎该国企业以新加坡为基地，与本地合作伙伴和投资者建立联系，合作拓展业务到东南亚和其他地区。

黄循财星期一（6月5日）在开幕仪式上致辞时说，随着欧盟和新加坡近日达成自由贸易协定和数码伙伴关系，新加坡处于有利位置，可作为通往本区域的跳板。

同样的，我国也鼓励本地企业利用爱沙尼亚（Estonia）作为基地，抓紧波罗的和广大欧洲区域的机遇。黄循财说，他相信有了爱沙尼亚商业中心后，许多本地企业能更方便同爱沙尼亚建立联系，通过该国进军海外。

爱沙尼亚位于欧洲东北部，是波罗的海沿岸小国，面积4万5227平方公里，但人口只有130多万，约为新加坡四分之一。虽然同为小国，但爱沙尼亚和新加坡都是世界上数码化程度最高的社会之一。

爱沙尼亚驻新加坡大使馆办公室和商业中心，2021年在罗敏申路启用，但因冠病疫情限制而推迟到今年举行正式开幕仪式。今年也适逢两国建交30周年。

出席开幕仪式的还有首次访新的爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas），以及爱沙尼亚驻新加坡大使蒂尔克（Priit Turk）。