10月1日起 居家医疗护理服务费可用保健储蓄支付

许多行动不便并无法前往综合诊疗所或医院进行治疗的年长病患，因为选择居家护理而无法使用保健储蓄来支付医疗费。从今年10月1日起，由卫生部资助与支持的居家医疗和护理服务业者，将可开始为病患提交保健储蓄索赔，这意味着病患接下来将能使用保健储蓄支付医疗费用。

卫生部长王乙康星期一（6月5日）出席社区护理工作计划研讨会和护联中心的社区护理伙伴奖颁奖典礼时宣布以上措施的新细节。

他说，卫生部正在探讨如何更好地协调我国的社区护理领域，其中一个关键环节是提供一致和无缝的医疗资助。

新措施之一是让那些由卫生部资助与支持的居家医疗和护理服务业者，为病患提交保健储蓄（MediSave）索赔，让病患能使用保健储蓄支付医疗费。

王乙康指出，新措施将在10月1日生效，但业者也需要一些时间准备。当情况稳定后，当局会把计划扩展至其他没有获得卫生部资助与支持的居家医疗和护理服务业者。

另外，使用居家慈怀疗护（palliative care）远程医疗服务的病患，也可从7月1日起获得津贴治疗并使用保健储蓄支付医疗费。

王乙康说，远程医疗对社区护理业者是非常实用的工具，卫生部因此会陆续为更多远程医疗服务提供支持。当局会在今年较迟时候，让使用远程医疗服务看慢性疾病的病患，获得津贴治疗并使用保健储蓄付费。

王乙康也在星期一为护联中心的社区护理伙伴奖得主颁奖。今年的第三届社区护理伙伴奖颁给了13家机构，肯定护理领域以外的伙伴所给予的长期支持。评委从超过90份提名中选出得奖机构。