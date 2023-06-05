本轮预购组屋销售活动 勿洛和实龙岗项目申购率最高

5月预购组屋销售活动延长至星期四（6月8日）截止，目前，勿洛和实龙岗的项目最受买家欢迎，五房式单位的首次购屋家庭申购率分别为2.9和11。

建屋发展局星期一（6月5日）在脸书贴文说，本轮预购组屋销售活动推出的项目中，勿洛和实龙岗的需求最为强劲。这两个项目位于受买家欢迎的成熟区，当局也有好几年未在这些市镇推出新组屋。

截至星期一上午11时，勿洛项目Bedok South Blossoms四房式单位的首次购屋家庭申购率为2.3，五房式和三代同堂单位为2.9；实龙岗项目Serangoon North Vista的四房式单位申购率为7.3，五房式为11。

所有三房式单位的首次购屋家庭申购率低于1.7，登加和加冷黄埔的项目更是低于1。两个登加项目的四房式及五房式单位申购率分别为1和1.5。

三房式及更大型单位的首次购屋家庭申购率中位数为1.7。

5月销售活动原本星期一截止，因组屋申购平台遭投诉登入等候时间长、频频出现技术问题，建屋局将本轮预购和剩余组屋销售活动的截止日期延长三天至星期四。