IATA：全球航空业疫后首盈利 今年净利料132亿元

全球航空业前景向好，2023年预计转亏为盈，净利料达98亿元（美元，下同，约132亿新元），比六个月前的预期多一倍。这将是航空业自冠病疫情以来首次盈利。

此外，今年料有43.5亿人次乘坐飞机，航空乘客人数接近2019年的45.4亿人次。

国际航空运输协会（IATA）理事长沃尔什（Willie Walsh）星期一（6月5日）在土耳其伊斯坦布尔举行的第79届国际航空运输协会常年大会和世界航空峰会开幕会议上，发表了协会的最新预估数据。

全球航空业今年预计实现1.2％的净利润率，比2022年12月预估的0.6％多一倍。相比之下，2022年航空业净亏损预计为36亿元。

中国解除限制 助力航空业复苏

沃尔什说，航空公司2023年的财务表现超出预期，主要是因为中国比预期更早解除冠病疫情限制，以及货运收入保持高于疫前的水平等因素。

在成本方面，航空燃料价格虽然仍在高位，但上半年已有所缓和。

随着所有主要市场取消冠病限制，全年客运量料将恢复到2019年的87.8％，所带来的收入达5460亿元。

其中，4月份的航空客运总量同比增长45.8％，恢复到疫前同期的九成；国内航线客运量更是比2019年还多出2.9％，已全面复苏。国际航线客运量则恢复到83.6％。

今年预计只有北美、欧洲和中东地区航空公司有盈利，亚太、拉丁美洲和非洲亏损则将收窄。以亚太地区为例，客运量预料将增长63％，但航空公司仍未能盈利，亏损额约69亿元，是2022年135亿元的近一半。