DigiCore房产信托第二大客户破产 DPU可能减半

DigiCore房产信托（Digital Core REIT，简称DCREIT）的第二大客户破产，目前尚未缴付6月份租金。

如果完全取消该客户为信托带来的收入，信托的每单位派息（DPU）可能减半。

信托星期一（6月5日）发布文告表示，这个客户是一家全球主机托管和互联服务供应商，为信托贡献22.4%的年化租金营收（1630万美元，约2203万新元），并已于星期天（4日）向美国新泽西州破产法院申请破产保护。

据悉，该客户已履行其5月的租金支付义务，但是还未缴付6月份的租金。在星期天申请破产的同时，客户也宣布获得了高达2亿美元的债务人持有资产融资（Debtor-in-possession financing），并表示打算在申请破产日或之后为供应商提供的产品或服务进行全额支付。

信托表示，在其他条件不变的情况下，若完全取消该客户为信托带来的收入，那么信托每单位派息（DPU）将减少约2美分；总资产价值减少约8500万美元，降幅达6％；净资产值（NAV）将从0.81美元降至0.74美元，降幅约9％；总杠杆率从34.4%升至36.5%。

信托2022财年的每单位派息是3.98美分。

信托星期一开盘前申请暂停交易，上周最后交易价格是0.41美元。