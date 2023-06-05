新加坡明年10月停止赛马 收回马场用地发展住宅

在本地进行了超过180年的赛马活动即将画上句点，政府将收回克兰芝赛马场所在土地重新发展作住宅及其他用途，包括公共住宅和休闲用地。明年10月5日的第100届新加坡金杯赛事，将是最后一场在本地举行的赛马。

总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长英兰妮星期一（6月5日）在位于通讯及新闻部的国家媒体中心举行记者会宣布这项消息时指出，赛马活动在本地已经没有以前那么受欢迎，到马场观看赛马的人数也逐年下降，因此有必要重新审视马场所占用土地的用途。

英兰妮说，考虑到国家需要土地作为其他用途，以及现场观看赛马的人数减少，关闭马会、收回有关地段是最好的决定。“这是一个不容易做出，但有必要的决定。”

根据新加坡赛马公会提供的数据，本地赛马的出席人数，已经从2010年至2019年的每个赛事日平均1万1000人下降至约6000人。2022年4月马场在冠病疫情结束后重新开放，但单日出席人数进一步减少至不到3000人。

马会将从2024年10月起，逐步安排700多匹赛马的出口。这项工作预计会在2026年3月完成。马会的大约350名雇员也会分阶段遣散。马会所使用的土地预计将在2027年3月交还给政府。

新加坡赛马公会成立于1842年，已有181年的历史，由新加坡体育俱乐部创建的，最初是在花拉公园的场地。1933年赛马场建在武吉知马，2000年搬到克兰芝，并在2011年进行大规模翻新工程。目前马会所使用的克兰芝赛马场占地120公顷（大约相等于160个足球场）。